Se confirmó la fecha del regreso de Pamela David a la televisión

En 2019, Pamela David decidió alejarse de la televisión tras estar dos años al frente de Pamela a la tarde, en América Tv. Desde entonces, la conductora tiene un espacio de entrevistas en su cuenta de Instagram llamado PamLive.

Luego de mucho trabajo y de meses de estar preparando su regreso, se confirmó al fecha del regreso de Pamela: Será el próximo lunes a las 20 con el ciclo La ruleta de tus sueños.

Con el estreno el ciclo de entretenimientos, América Tv modifica su grilla a partir del lunes 13.

De 6.30 a 11 saldrá Buenos Días América, a las 11 comenzará Es por ahí, a las 13 va Intrusos, 15.30 A la tarde, 17.30 se emitirá América Noticias, a las 19 se acomoda Polémica en el bar, a las 20, La ruleta de tus sueños, a las 21, Los Mammones, a las 23, Intratables y 23.45, nuevamente Polémica en el bar.

Pamela David habló después de muchos meses de silencio y alejada de la televisión sobre los motivos que la llevaron a alejarse momentáneamente de la industria.

"Me encuentran en una crisis, la de los 42, pero una crisis positiva, que tiene que ver, por ejemplo, ser muy consciente con cada una de mis decisiones. Antes hacía las cosas por inercia, iba, iba, iba... no tenía el estado de consciencia que ahora me permite disfrutar. Hoy escucho mucho a mi cuerpo para tomar decisiones", dijo de entrada en charla con el equipo de Intrusos que comandan Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Pamela dejó la televisión en 2019; su último programa fue Pamela a la tarde: "Extraño mucho la televisión, en muchas cosas tengo ganas de estar y en otras digo ´por eso me fui´. Cuando decidí dejar Pamela a la tarde, salir en ese momento, también fue una decisión muy masticada, pensada y decidida. Hoy veo tele, me divierte, tengo muchas ganas de volver a trabajar, amo la televisión pero haciendo cualquier cosa. No va a pasar que vuelva a ser la Pamela que dejé de ser".