Confirman un muerto y tres casos de coronavirus en la residencia donde está Carlos Bilardo

El geriátrico donde está hospedado el ex entrenador de la Selección Carlos Bilardo ​fue noticia este jueves luego de que tres personas dieran positivo y una mujer falleciera a raíz de la pandemia por coronavirus.

Según informó el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la víctima fatal -de 80 años- había sido internada el lunes tras ser diagnosticada con Covid-19 y falleció durante la madrugada.

A partir de estos casos, las autoridades del instituto de rehabilitación, ubicado en el barrio porteño de Almagro, iniciaron un operativo para detectar más casos y evitar que el virus se expanda entre todos los residentes.

Según trascendió, ya le realizaron un hisopado al Doctor y dio negativo, aunque se mantendrá aislado en su habitación del sexto piso de la clínica. "Carlos se encuentra bien y con todos los cuidados necesarios", afirmó su hermano Jorge.

Bilardo, campeón del mundo con la Selección en México 1986, es tratado por el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. "Desde que empezó la pandemia no lo podemos ver y nos comunicamos por teléfono", agregó su hermano.

"Carlos está en su mundo, mira fútbol y solo habla de eso. Come, se baña y se cambia solo, pero no sabe lo que pasa en la realidad, no registra fechas", aseguró en declaraciones a Radio Provincia. "Te conoce, pero tenés que hablarle de fútbol. Está muy bien cuidado, tiene un gimnasio, pero no puede recibir visitas desde hace dos meses por el coronavirus​", concluyó Jorge.

