Confirmado: te contamos quién reemplazará a Laurita Fernández en "Rapunzel"

Dicen que ano le cayó para nada bien la decisión dede irse a encabezarporque ya tenía cerrado compartir con él el protagónico de la obra

Todo estaba listo para que ambos encabecen unas de las propuestas teatrales más importantes para la temporada de invierno. Sin embargo, la oferta de Gustavo Yankelevich hizo que la rubia optara por "Sugar" para reemplazar a Griselda Siciliani.

"Me emociona porque es lo que uno siempre sueña cuando se va a dormir y lo que dice Gri, porque sé que ella viene como del mismo nicho, de ir a castings y estudiar y prepararse. En su momento tuvo su oportunidad e hizo un carrerón y brilló. Ocupar hoy sus zapatos en la obra de Susana... son un montón de cosas", dijo Laurita en el programa de Ángel de Brito, LAM, horas después de hacerse el anuncio del arribo a la obra.

Por otro lado, el propio periodista del Trece fue quien anunció en su cuenta de Twitter que Laurita ya tiene un reemplazo para "Rapunzel": se trata de Melina Lezcano, cantante de Agapornis.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, el productor de la obra, Francisco Márquez, señaló: "Melina es súper talentosa, pero todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto. La semana que viene haremos el anuncio oficial".

Luego destacó: "Desde que se conoció la noticia, mi teléfono no ha parado de sonar con propuestas de representantes y hasta algunas actrices me han llamado directamente. Estamos evaluando todas las variables. Es una obra muy linda, con un equipo de trabajo de primera línea, con una súper producción y estamos conversando junto al director con algunas personas. Pero hasta hoy, no hemos tomado una decisión".

Lo cierto es que PrimiciasYa.com pudo confirmar ya se sabe quién ocupará el lugar de Laurita. Será nada más y nada menos que Florencia Otero. "En verdad, originalmente iba a ser yo. Me bajé porque apareció hacer otra obra ("El Violinista...") y me demanda mucho tiempo. Llamaron a Laura, ella ahora se bajó y me volvieron a llamar a mí", reveló la actriz.