Las confesiones de Gastón Pauls: cree que la tierra es plana

Gastón Pauls vuelve a sorprender con una revelación inesperada: es terraplanista. Así lo cuenta en Pitágoras, un mini documental que circula en las redes sociales y en el que se defiende la teoría que sostiene que el planeta tierra en realidad no es una esfera sino un cuerpo plano.

"Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace cuatro años más o menos. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor, ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije 'pará, ¿y si la cosa es al revés?'", se pregunta Gastón en un video que aparece en Facebook​.

"Empecé a ver las dos teorías, llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la tierra giraba alrededor del sol, y los que decían que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Me parece super interesante. Nadie sabe cuál es la verdad. Yo no salí de la tierra para ver es redonda. Yo no me encontré con una pared de hielo, todavía. Lo que sí sé es que esto a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida", explica Pauls.

Después, Gastón hace referencia a una conferencia de Barack Obama en la que el ex presidente de los Estados Unidos critica al terraplanismo: "Lo veo a Obama sacado, y digo: '¿por qué te ponés tan nervioso? Si te ponés tan nervioso es porque algo ahí hay'".

"En 4to grado me estaban explicando lo que era el petróleo y un día levanté la mano y dije que estaba mal sacar el petróleo de abajo de la tierra. Me mandaron a dirección y me explicaron que yo estaba confundiendo a mis compañeros. Me dieron un manual y me dijeron 'acá están todas las respuestas a todas las preguntas que te vas a hacer este año'. No solo me daban las respuestas sino que también me decían las preguntas que yo podía hacer", relató Gastón.

"¿Se mueve la tierra, se mueven los astros, qué es lo que se mueve? Para mí lo que se mueve es el espíritu nuestro, constantemente. Y pide eso, constante movimiento y adaptación a lo que el nuevo día nos brinda", describe el artista.

"Me pierdo con las explicaciones sobre el mundo esférico, y también me pierdo con las de la teoría terraplanista. Sí creo que hay ciertas cosas que me parecen absolutamente lógicas, como por ejemplo por qué el avión no va bajando la trompa cuando aterriza o la mecánica de fluidos... ¿La teoría de la gravedad? Andá a (Nikola) Tesla, que te explicaba otra cosa. Nosotros compramos una historia oficial. No sabemos leer las nubes, que tienen una forma... por algo será", argumenta Pauls.

