La confesión de Viviana Saccone tras los rumores de romance con Tito Díaz: "Estoy soltera, pero no sola"

Este año La Academia de ShowMatch presenta nuevas figuras y también nuevos bailarines en la pista. Y una de las actrices que se animó a participar este año fue Viviana Saccone, quien se encuentra acompañada por Tito Díaz. La química de la pareja hizo que los fanáticos especulen acerca de si pasa algo más entre ellos.

Justamente fue Pampita quien despertó los rumores de ¿romance? entre Saccone y su bailarín. “¿Puedo preguntarles algo primero? Porque me encantan los dos. ¿Están de novios ustedes?”, disparó hace unos días la jurado y justificó su observación: “Son tan lindos juntos, tienen una magia especial”.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz se refirió a su relación con Tito y opinó: "Yo creo que los rumores surgen a raíz de la onda que tenemos con Tito porque fue casi inmediata. Tenemos una química divina bailando y creo que el público fantasea un poco con eso. Realmente yo veo que nos miramos muy lindo y nos miramos con amor, pero es un amor que no tiene para nada una connotación sexual. Hay un enorme cariño y la idea es pasarla muy bien. Nos hicimos muy amigos". Luego, al ser consultada sobre su estado sentimental, confesó: "Como dijo una actriz hace poco: Estoy soltera, pero no sola", en referencia a la frase de la española Ana Milán.

Por otro lado Saccone contó porqué decidió aceptar la propuesta de estar en el programa de Marcelo Tinelli, quien la quería tener desde hace años: "Yo creo que estoy mucho más desprejuiciada, en un sentido personal lo digo, un prejuicio de atreverme al ridículo porque no sabía si me iba a salir todo muy bien o todo mal. El miedo de enfrentarme a la crítica y exponerme hacer algo que nunca había hecho. Y después de tantos años como actriz sentí la necesidad de salir de la zona de confort y aposté por hacer cosas distintas y algo que me volviera a movilizar mucho. Y esto es lo que me pasa con La Academia. Me siento súper cómoda y siento que no me equivoqué en la decisión de estar en el programa de Marcelo Tinelli. Creo que estoy haciendo un papel bastante digno bailando y estoy aprendiendo mucho".

"También me pasó que dije en una oportunidad que dije 'yo renuncio, acá no puedo'. Una vez sentí que se me cruzaban las piernas y no entendía nada. No sabía cómo arrancar la coreo, pero después fui entendiendo que eso pasa y que sigue pasando en cada nuevo ritmo. Cada ritmo es como volver a empezar. Pero después de varios ensayos veo que me voy superando y eso me entusiasma. Es muy bienvenida a esta edad poder superar todo eso", añadió.

Sobre si se ven en la final con Tito, Viviana Saccone señaló: "Tenemos nuestros fanáticos, nuestros seguidores. Está el team que hincha por nosotros siempre. Veremos qué pasa. Yo estoy contenta y sorprendida porque nunca había bailado y estaba muy entusiasmada con enfrentar este desafío aunque nunca pensé que iba a durar tanto. Y la situación se está poniendo más difícil porque los ritmos se van exigiendo semana tras semanas y estamos ensayando dos o tres coreografías a la vez. Pero me entusiasma mucho y se trabaja con un compromiso enorme".

Rodolfo Ranni y Viviana Saccone, de gira con Divino Divorcio

Volvió el teatro y con él, las risas, las emociones, las situaciones que nos hacen reflexionar. Es lo que sucede con Divino Divorcio, la obra que protagonizan Viviana Saccone y Rodolfo Ranni y que llegará -con una única función- al Teatro Gran Rivadavia de Floresta el Viernes 1 de Octubre a las 21.00 horas (entradas en venta por Fullticket).

Todo comienza cuando una pareja con muchos años de matrimonio a cuestas, llega a su ansiado final y decide celebrarlo a todo trapo con una gran fiesta de divorcio. Para eso contratan a un “divorce-planner” y arman una lista imposible de invitados: el sacerdote que los casó, los abogados de ambos esposos, los detectives privados del pasado, los amantes de cada uno y los bomberos que alguna vez debieron controlar las llamas de tanta pasión.

Amor y hastío, verdad y mentira, cordura y locura, guerra y paz, inevitablemente son las caras de una misma moneda: el matrimonio.

En esta comedia, como en la vida, la felicidad conyugal parece estar al alcance de la mano. Sin embargo, la receta permanece bien escondida.

Coraje, habrá que seguir buscando... Y ver esta obra! Fue escrita por Alfredo Allende, la dirige Alberto Lecchi y es producida por Damián Sequeira. También se la puede ver en gira por Buenos Aires.

Septiembre

17 Cine La Palma - San Pedro

18 Teatro Unione - Dolores

19 Brazzola - Chascomus

24 Municipal - El Trébol

25 Club Atlético - Chañar Ladeado

26 Sala Cultural - Chabas

Octubre

1 Gran Rivadavia de Floresta

2 Teatro Maipú - Banfield

3 Soc. Italiana - Arrecifes