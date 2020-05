La confesión de Vero Lozano sobre su relación con el "Corcho" Rodríguez: "No tengo ganas de..."

Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez llevan más de una década de relación y son padres de Antonia.

En diálogo con "El Run Run del Espectáculo" en Crónica TV, la conductora de Telefe contó cómo es su relación con su pareja: "Corcho siempre fue un buen compañero y en este tiempo es buenísimo, la convivencia en cuarentena fue una prueba superada".

Y con respecto a cómo el empresario cuida a la hija que tienen en común, Lozano comentó: "Antonia es muy lúdica, está todo el tiempo jugando, actuando. A veces no quiere ir a clase. Es muy divertida. Corcho se queda con ella en casa, porque él hace home office. Cocina, prepara la comida, va al supermercado".

Cuando le preguntaron sobre piensa en concretar matrimonio, la conductora fue categórica: "Nunca hablamos de casarnos. Estamos muy bien así. No tengo ganas de casarme, no me va el casamiento. Me parece que estamos bien, para qué".

Por último, cuando le consultaron sobre la chance de volver a ser madre, Verónica respondió: "Voy a cumplir 50 años, así que ya fue. Tendría que haber sido pegado a Antonia. Corcho tiene a Juan y a Iara, que son grandes. Él ya tiene nietos".

