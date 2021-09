La confesión del Tucu López sobre las conquistas: "Tengo mucha suerte"

El Tucu López fue uno de los invitados del sábado a Podemos Hablar, Telefe, y reconoció que tiene suerte en cuanto a lo sentimental.

"Yo tengo mucha suerte", afirmó el actor y locutor tucumano. Y añadió: "Hay algo raro, hay un estereotipo que funciona: un morocho provinciano de barba que habla más o menos así, eso garpa".

Y sobre el concepto de sex symbol, López explicó: "Yo no entro en esa ni un poco. Sex symbol no existe en mi vocabulario ni un poco. Sí he tenido mucha suerte".

"Nunca me ha costado mucho con alguien que he querido estar. Le pongo mucho huevo", aseguró López.

Cabe recordar que El Tucu está saliendo con Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro. "Nos encontramos cuando se puede. La pasamos bien. No puedo decir más que eso", afirmó la actriz en un reciente diálogo con Revista Hola!

Hace unos días, Sabrina compartió la primera imagen en las redes con el Tucu.