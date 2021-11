La confesión de Susana Giménez, en medio de su paseo por Miami con Marley

Susana Giménez está de viaje con Marley por Miami. El conductor convocó a la diva para que sea la primera figura invitada de la nueva temporada de Por el mundo.

La diva y el animador de Telefe recorrieron algunos de los puntos turísticos de esa ciudad.

En la noche del miércoles, Susana y Marley mostraron la variedad gastronómica que hay en Miami.

El conductor y la estrella de la TV visitaron un restaurante cubano y otro mexicano. En ambos, Susana y Marley probaron bebidas y comidas típicas de cada país.

En el restaurante mexicano, la diva y el animador probaron un margarita gigante.

"¿Tiene mucho alcohol?", preguntó Susana. "Tiene fruta de la pasión y tequila", le explicó el mozo.

"¡Ay... hace meses que no tomo nada! Nada... porque vino ya no me gusta más...", confesó la figura de Telefe y finalmente, se animó a probar un poco. "Humm.. que rico es esto", exclamó.