La confesión de Susana Giménez: "Yo ya no tengo ganas..."

Invitada al América Business Forum en Punta del Este, donde fue distinguida como 'Mujer ícono de América', este viernes Susana Giménez cerró la jornada charlando con el famoso presentador Ismael Cala.

Allí repasó su carrera, su aspiraciones desde jovencita, su dedicación para llegar a ser quién es, así como también cómo transitó la enfermedad del covid y sus afectos, pero hizo un particular confesión sobre su vida amorosa que no dejó de sorprender al asegurar que ya no tiene ganas de amar.

El evento tuvo como objetivo analizar y planear el futuro económico y cultural del continente. Para ello reunió a líderes políticos, CEOs y celebridades relevantes de la región. En ese contexto fue convocada la diva argentina, instalada en Uruguay desde mayo de 2020, como referente de la televisión y el entretenimiento.

Sincera por demás, fiel a su estilo, Susana Giménez le confió al anfitrión del evento cómo está después de haber transitado un covid complejo. “Me emociona sentirme viva, no solo en el escenario sino en el patio de mi casa”, aseguró la conductora. Al tiempo que confesó “Durante la pandemia sufrí como nunca en mi vida. El terror te penetra en el cuerpo al pensar que partís. Yo también tuve la oportunidad de zafar. Lloraba todo el día, eso te sensibiliza mucho”.

Sobre cómo cree que se contagió, explicó que cuando llegó a su casa de uruguaya "entró nueva gente para trabajar, y yo las hice hisopar, pero no las hice vacunar; una se contagió, y cuando me dijo 'me duele la garganta' ya me imaginé. Se contagió mi hija, todo el servicio y yo, nos quedamos todos ahí, salvo los perros”.

Susana Giménez no quiere más hombres en su vida

Claro que la vida amorosa de la diva argentina era un punto a abordar, sin duda. Así, mientras Cala quiso saber si se siente un sex symbol, Susana fue completamente sincera. “Sí, en mi momento sí. Ahora sería una ridícula", dijo risueña. Pero sobre su presente amoroso disparó segura de sus palabras “Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. “He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede”.

Fue así que como para graficar sus palabras, la argentina lanzó “Una maldición árabe es 'Ojalá que te enamores', y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan. Es la verdad”, generando una explosión de carcajadas en la platea. Para luego asegurar como para finiquitar el tema "Hay que amar de a dos, pero yo ya no tengo ganas".

En ese momento el anfitrión reaccionó preguntándole "¿Eres asexual?". “¡Tampoco!. No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas”, indicó Susana.