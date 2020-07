La confesión de Pampita: "Las fechas importantes me dan bajón, es un dramón"

Carolina "Pampita" Ardohain expuso los sentimientos que la atraviesan desde la muerte de Blanquita, ocurrida el 8 de septiembre de 2012.

La conductora de "Pampita Online" se refirió en particular a una película de Will Smith, "Belleza Inesperada", que le trajo recuerdos sobre la pérdida de su hija.

En el filme, Smith interpreta a un padre que le escribe cartas a su hija fallecida.

En ese sentido, Pampita abrió su corazón y contó su experiencia al ver la película: "Una vez en un cumpleaños mío dije ‘voy a ir al cine’ porque los cumpleaños me dan bajón. Las fechas importantes, al revés de todo el mundo que lo disfruta, me ponen bajón y para mí es un dramón”.

Y recordó: “Entonces fui al cine como para distraerme. Iba a ir a ver una de Brad Pitt pero no había entradas, entonces me metí a ver esa. Ah no, no… creo que me llevaron arrastrando del cine a mi casa, destruida".

Aunque remarcó: "Pero la amo, me encanta. Día de mi cumpleaños y me vi esta película solita en el cine, imaginate. Pero a veces la vida te enfrenta con estas cosas, justo caí ahí ese día. Es hermosa. Véanla porque cualquiera se va a sentir identificado. Mucha gente me la había recomendado".