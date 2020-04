La confesión de Mercedes Morán: “Soy muy de la fumanita: después de almorzar, un tecito, un fasito y una serie”

La actriz admitió que para relajar durante esta cuarentena se hizo una rutina muy particular que incluye cigarrillos de marihuana y mucha ficción.

Mercedes Morán dio una entrevista en la que contó cómo atraviesa esta cuarentena obligatoria por coronavirus en su casa. La actriz habló con el ciclo Últimos cartuchos por videollamada y sus conductores, Miguel Granados y Martín Garabal, lograron una gran confesión.

Mercedes aseguró que no se está aburriendo encerrada en su casa sino todo lo contrario disfruta mucho de cocinarse y de sus tarde. “Por supuesto que no estoy feliz. Estoy bien asustada. Esto de vivir sin el futuro, sin esa ilusión que nos hacemos de que podemos proyectar algo, es bastante angustiante... (Pero) intento reemplazar el miedo por la curiosidad. Estoy trabajando para no bajonearme", indicó.

La actriz contó que está viendo por primera vez la serie americana Breaking Bad. “La estoy disfrutando mucho". Migue le contestó que envidiaba su cuarentena por ver por primera vez esta ficción y fue por más: quiso saber más detalles del look de la actriz, a la hora de sentarse frente al televisor. “Imaginame en pijama”, dijo la rubia

Entonces le preguntaron si fumaba marihuana y ella contestó indirectamente: “Soy fumatina”, agregó. “¿Flores?”, le preguntaron. “Sí, de Bach”, respondió con ironía.

“Después de almorzar, un poco de tranquillidad, y al ratito un tecito, un fasito y a ver un poco de series o alguna peli”, admitió.

