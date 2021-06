La confesión de Leo Montero: "Con Malu no quisimos ser padres, estamos cómodos así"

"Desde el 20 de junio 'Estamos a tiempo' de informarnos, entretenernos y emocionarnos", anuncia la promoción del nuevo programa de Leo Montero que se emitirá por América y A24 los domingos de 15 a 19 horas. Este ciclo marca la vuelta del animador después de haber estado en el canal del cubito allá por los años 1995 y 1996.

Según contó el mismo el conductor de radio y televisión en diálogo con PrimiciasYa.com, "Estamos a tiempo" será un InfoMagazine que, además de los temas de actualidad y entrevistas, tendrá el ya conocido segmento “Pocas pulgas", donde Leo ha logrado que centenares de perros consigan un hogar mediante la adopción.

A Leo Montero lo acompañarán: el emblemático locutor BB Sanzo, Cora Debarbieri, Hernán Letcher, Martin Candalaft y Nicolás Goity: "Estoy en la producción general también con Martín Kweller de Kuarzo y estamos asociados a Damián Bacman que tenía ese mismo horario con muchos de los chicos que laburaban con Mauro Viale. Estoy feliz porque es un popurrí de todo lo mío que vengo haciendo, notas, actualidad, pocas pulgas y capaz algún juego con el invitado del día", señaló el conductor.

Sobre el día y horario en que irá el programa, indicó: "Yo soy un tipo laburador, mi mujer me acompaña en todo. En nuestro caso como no tenemos hijos porque así lo decidimos, tenemos cuatro perros, somos laburadores de toda la vida y ella está acostumbrada a todos los horarios que tenemos por nuestras profesiones, al margen que sea domingo o el horario que fuese. Y cuando las cosas se hacen porque a uno le gusta, es todo más fácil".

Al ser consultado sobre qué ve en televisión, sorprendió al confesar que "No veo tele, veo muy poco. Estoy informado de todo, pero no veo. Iba mucho al cine y la pandemia me obligó a empezar a ver series y me copé con eso. Y hasta los partidos de la NBA los termino viendo por la compu, por comodidad o porque puedo ver varios a la vez. Pero prendo menos la tele y elijo otros dispositivos para ver. Cada tanto hago un zapping, incluso lo mío. No soy de verme. Sé lo que hay pero no me clavo ni en pedo dos horas mirando tele".

Por último, y en cuanto al plano personal, Leo reveló que con su mujer, Malu Tedesco, "no quisimos ser padres. Podemos biológicamente y todo, tampoco tenemos incluso problemas de adoptar, todo eso no es un rollo para nosotros. Llevamos 18 años juntos y estamos muy felices y de novios permanente. Ella no tiene un gran deseo de ser madre y yo tampoco de ser padre. Estamos muy bien así y cada vez hay más gente que piensa así como nosotros. Respetamos todo obvio. Estamos a tiempo en seguir pensando en querer vivir así sin tener hijos. Es nuestra manera y estamos cómodos así".

