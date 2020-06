La confesión del Kun Agüero: no leyó un mensaje de su hijo porque era muy largo

Esta semana se desató un escándalo entre Gianinna Maradona y su ex, el Kun Agüero, y se pensó que era porque el futbolista no sumó a la videollamada de su cumpleaños al hijo de ambos, Benjamín de 10 años.

"Primero de junio, en el que se caen las caretas", dijo la morocha en un video que fue el comienzo del problema.

Pero, finalmente se supo que el enojo de la hija del Diego fue por otro motivo. El futbolista hacía un video en vivo em streaming, cuando recibió un llamado de su hijo y, en ese momento, se disculpó por no haber leído el mensaje que Benja le envió el día de su cumpleaños.

"¿Qué pasa, loco? ¿Me estás viendo? Estaba leyendo, porque no lo leí. Vi que era mucho y dije 'mañana lo leo'; estaba comiendo" , dijo al pequeño como disculpa.

Además, también admitió que el niño lo llamó varias veces y él no lo atendió: "Con razón me llamaste tantas veces... Para ver si yo te decía algo. ¿No?Ayer a las 12, pero hoy me llamaste varias veces, también. Yo pensé: 'este me llama por el mensaje'. Alto mensaje tiraste, perrito malvado ".

