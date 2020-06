La confesión de Ivana Icardi: "Pensé muchas veces en matar a mi padre"

Ivana Icardi brindó una reveladora entrevista para la revista española Lecturas donde dio detalles de la complicada situación que vivió con su padre, Juan Carlos Icardi, al defender a su madre Analía Icardi de los maltratos.

“Mi hermano pequeño (Guido Icardi) y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre”, dijo la hermana de Mauro.

LEER MÁS: Se conoció el resultado del test de embarazo de Ivana Icardi en el reality español

Y aseguró además que “muchas veces” había pensando en matar a su padre, a quien finalmente terminaron por denunciar.

Ivana viene de participar en el reality "Supervivientes" en ese país y se encuentra instalada en Islas Canarias. Allí vive también su mamá y su actual pareja, Emiliano Hernandez.

En tanto, la relación de Ivana con su hermano futbolista es distante hace tiempo por las diferencias que ella y su madre tienen con Wanda Nara, mujer de Mauro.

Hace unos días, la ex de Luifa Galesio también había hablado sobre la interna familiar: “Tuve que vivir con la culpa de tratar de unir a mi familia, a mi madre con mi hermano, y al final como yo me peleé con mi hermano metí a mi mamá en el medio. Y creo que no se lo merece. Siempre lo hice con la mejor intención”.

LEER MÁS: Ivana Icardi se quebró al confesar que quiere reconciliarse con su hermano Mauro

“El perdón es algo que quiero practicar más en mi vida. Me encantaría poder perdonar a mi padre. Lo he intentado miles de veces por todas las cosas que hemos pasado y me ha defraudado. Me encantaría tener la fuerza de perdonarlo cuando salga de aquí, y poder ser una persona libre de esa carga que no me hace bien”, finalizó.