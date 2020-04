La tremenda confesión hot de Nicole Neumann en plena cuarentena

Desde su casa, y en plena soledad por sus tres hijas se fueron a la casa del Fabián Cubero, la modelo se comunicó con "Nosotros a la mañana", en el que reveló que se está conociendo más así misma.

Tomás Dente le preguntó directamente cómo hace para saciar su "apetito sexual" y cómo logra lidiar con la abstinencia en estos tiempos de que no puede haber reuniones ni citas. Entonces, la rubia comenzó preguntando si era horario para hablar de esos temas entre risas.

"No es le primer ítem de prioridad hoy en mi vida", dijo pero antes sorprendió con una revelación de que se autosatiface.

"¡Ay chicos!, me ponen... primero hay formas de saciarse uno solo. No es lo mismo, es mejor tener el cuerpo. Pero bueno, no sé chicos, con el miedo la incertidumbre que hay", explicó la rubia queriendo escapar de la pregunta.

