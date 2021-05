La confesión de Agustina Casanova: “No entraría a un quirófano por estética”

Agustina Casanova, modelo, periodista y conductora, habló sobre su auspiciosa carrera y reflexionó sobre la realidad de los medios de comunicación. Asimismo se refirió a la cultura de la imagen y confesó porqué decidió no operarse las lolas, a pesar de que se lo habían planteado: “No entraría a un quirófano por estética”.

Dueña de una delicada belleza y una voz distintiva, Agustina Casanova lleva más de una década brillando en los medios de comunicación. Es una clara muestra de cómo se puede conjugar varias carreras al mismo tiempo. Porque ella es capaz de entrevistar a figuras de Hollywood, por su trabajo en el noticiero de Telefe, como así también permitirse posar en las playas del norte de Pinamar, para una producción fotográfica de una revista o para la campaña de una marca. “Amo lo que soy y la carrera que elegí”, dice en diálogo con el sitio EloPodcast.com, en donde reflexionó sobre varios temas.

En primer lugar hizo una férrea defensa de la televisión en general y remarcó que, según su punto de vista, la TV sigue siendo el medio masivo por excelencia. “Es una gran mentira que la gente no mira tele. Se necesita de la tele. Se puso muy en juego en el año de la pandemia. La tele funcionó como el medio fundamental para saber dónde estábamos parados”, expresó. Y destacó el reality de Telefe: “Tenés un producto como Masterchef Celebrity que hace 20 puntos de rating. Más de 2 millones de personas. Es un exitazo. No es que la gente no mira más tele. Sino que hoy lo que ocurrió es que hay un montón de plataformas que aparecieron. Y la tele es on demand. Queda grabado y podés ver un programa que salió a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche, cuando te metés en la cama”.

Al mismo tiempo, Casanova se hizo un tiempo para recordar sus años de formación como profesional, cursando el CBC en la UBA, estudiando periodismo en TEA y luego recibiéndose de licenciada en la Universidad del Salvador. En ese sentido remarcó que siempre hay que estudiar, con el objetivo de tener herramientas para poder hablar delante de una cámara. Además, reveló un aspecto desconocido hasta el momento, un secreto sobre su voz. “No estudié locución como algunos piensan”, confesó. “De chica tengo esta voz. La dicción la vas trabajando. Trabajé muchos años en radio. La radio es mi gran amor. La escucho todos los días. Hago zapping. Si es muy temprano escucho AM, porque me quiero informar. A la tarde escucho FM”, agregó en la entrevista que está en Youtube.

A pesar de su trabajo de exposición mediática, Casanova enfatizó que escapa a los parámetros imperantes de la belleza y que siempre busca la salud y el bienestar propios, por sobre la mirada de los demás. Por tal motivo, explicó que no hizo caso a ciertos comentarios y evitó someterse a una cirugía para aumentar el tamaño de sus lolas. “Entrar por estética a un quirófano, y que te anestesien, no lo haría. Es más, ahora medio que se puso de moda no tener gomas, jaja. Si a vos te da más seguridad, o te sentís más contenta, está perfecto, operate, porque no, tampoco es que soy una cerrada en cuanto eso. Pero yo hoy no lo haría”; manifestó, en charla con el abogado y podcaster Elías Kier Joffé.

Para completar, Casanova se permitió dejar un mensaje inspirador en tiempos duros: “Hay que vivir más liviano. Uno se hace malasangre porque cuestiones que no valen la pena. Valió la pena que yo me haga tanta malasangre porque me rompí una uña o un dedo. Un buen ejercicio es pensar los problemas de esta forma. ¿En tres años esto que me preocupa hoy va a ser importante?”.