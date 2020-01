La condición que puso Jim Carrey para filmar "La Máscara 2"

Una de las actuaciones más recordadas de Jim Carrey fue también una de sus intepretaciones más disparatadas. Y ahora ha sido el propio actor quien ha reconocido que sería posible repetir su papel en "La Máscara", comedia histriónica y de inspiración slapstick estrenada en 1994, de darse una condición particular.

Así lo confesó Carrey en una entrevista a ComicBook durante la presentación de "Sonic the Hedgehog", donde interpreta al villano principal con una actuación que bien podría recordar a sus papeles más locos durante la década de los noventa.

"No pienso en términos de secuelas y cosas así, aunque en este caso (de Sonic), estaría bien, porque el personaje (Dr. Eggman) aún no ha evolucionado", comenzó. "Para La máscara, creo, dependería del cineasta. Depende siempre del director. No quiero hacerlo por hacerlo, pero lo haría sólo si fuera con un director loco y visionario", señaló tras reflexionar sobre la posibilidad de una secuela de la exitosa película.

Una nueva entrega que intentaría olvidar "La máscara 2", estrenada en 2005, en la que Carrey no participó y que fue un fracaso de taquilla con una recaudación de unos 57 millones de dólares. Números que para nada estuvieron cerca de las cifras de la primera película, que partiendo de un presupuesto de 23 millones de dólares, llegó a recaudar más de 350 millones en todo el mundo.

Centrada en Stanley Ipkiss, un bancario tímido encarnado por Carrey, "La Máscara" narraba cómo el personaje, tras encontrar una máscara mágica que contiene el espíritu de un dios, se convierte en un repentino delincuente que roba un banco.

Fuente: Europa Press.