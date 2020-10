El comunicado del sanatorio donde estaba internado Hugo Arana: "Falleció de un paro cardíaco súbito"

Hugo Arana murió este domingo a los 77 tras permanecer internado por un accidente doméstico y, además, habérsele detectado coronavirus.

El reconocido artista estaba internado en el Sanatorio Colegiales, pero no fue hospitalizado por haber contraído el virus, sino que había sido trasladado previamente al centro médico por un accidente doméstico. Durante un chequeo le realizaron el hisopado, que confirmó que estaba contagiado.

Arana permanecía internado desde fines de septiembre en el centro médico, después de golpearse la cabeza en su hogar.

El martes pasado, en diálogo con PrimiciasYa.com, el actor había contado que estaba asintomático.

“Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura”, había explicado el artista.

“Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más”, agregó en esa entrevista el protagonista de "Matrimonios y algo más", programa que le dio gran reconocimiento.

Y ahora se conocieron detalles sobre su muerte. El Sanatorio Colegiales envió un comunicado médico donde señala: "Lamentamos comunicar que en el día de hoy a las 0.30 horas se produjo el fallecimiento del señor Ricardo Hugo Arana. El señor Arana ingresó al Sanatorio el día 27/9/20 producto de un cuadro sincopal en su domicilio. Entre otros varios estudios que se realizaron a su ingreso, los que corresponden a imágenes de torax fueron compatibles con infección por Covid, lo cual se corroboró en el hisopado por PRC que se realizó a continuación".

Según el parte "el paciente permaneció aislado y con todos los cuidados necesarios para un cuadro de Covid. Se le estaban realizando estudios de alta complejidad en relación a sus antecedentes cardiológicos severos, hasta el día de hoy dónde falleció producto de un paro cardíaco súbito".

En el documento firmado por la Doctora María Cristina Lacunza agregaron: "Acompañamos a la familia en su dolor".

