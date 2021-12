El comunicado de Actrices Argentinas por el caso de Lucio Dupuy

Lucio Dupuy, de 5 años, fue brutalmente asesinado a golpes en Santa Rosa, La Pampa. Tras el hecho, la policía detuvo a dos mujeres: la madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Páez, de 27. La autopsia reveló que el menor falleció por politraumatismo y presentaba signos de lesiones anteriores.

El caso conmueve a todo el país. En las redes sociales, muchos usuarios se hicieron eco de lo ocurrido y exigieron Justicia por el pequeño.

Desde el colectivo Actrices Argentinas emitieron un comunicado para referirse al crimen de Lucio.

"El crimen aberrante de Lucio pone nuevamente sobre la mesa las fallas del Estado. ¿Por qué no escucharon a la vecina?¿Por qué no se activan protocolos para proteger las infancias? ¿Por qué la Justicia no protege los derechos de les niñes? ¿Por qué el Estado no previene estos crímenes cuando hay alertas?", así inició el escrito publicado en las redes sociales del Colectivo de Actrices Argentinas.

En el comunicado, mencionan también otros casos de niños asesinados. "Lucio, Rocío, Sofía, Naiara son algunos de los nombre de les niñes asesinades en manos de sus madres o padres. Es hora de que la Justicia y el Estado protejan a les niñes y adolescentes. Infancias libres de violencia y abuso. Justicia por Lucio", concluyen.