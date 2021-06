El complicado presente del último ganador de "La Voz Argentina"

El uruguayo Braulio Assanelli conoció la fama en 2018 después de consagrarse como ganador de "La Voz Argentina" (Telefe). Aunque supo recolectar los frutos tras su participación en el programa, el artista contó que su vida dio un giro y su presente no es el mismo que cuando salió del reality.

"Recién ahora estoy independizándome de mis padres. En estos dos años trabajé mucho y tengo una casa propia, encarando otras facetas de la vida. Con respecto a 2019 fue una locura por la cantidad de shows y giras que tuve, mayormente acá y en la Argentina, pero también recorrí parte de México y Estados Unidos", señaló el cantante en diálogo con "Por si las moscas" (AM La Once Diez).

Assanelli reveló que el año pasado estuvo mucho tiempo sin trabajar. "En 2020, para decirlo a lo bruto, fue una cag.... La agenda se suspendió. Después fuimos retomando con las medidas necesarias, con lo justo. Nunca dejé la música. Era un período de lanzamiento, un artista nuevo, ganador de The Voice, y fue estar allá arriba, todo el mundo pidiéndote notas, fotos a cada rato", continuó.

"Hoy no es el mismo furor que cuando gané, pero el programa me abrió las puertas a una carrera que pude encarar con pandemia y sin pandemia", reflexionó el artista, quien en su paso por La voz brilló con interpretaciones de baladas como Y si fuera ella, Tanto y Amiga mía, entre muchas otras.

"¿Los shows acá en Uruguay? Cero, no se puede hacer ninguno. Están prohibidos en lo que respecta a hacer uno cobrando entradas", afirmó el joven, que actualmente solo está trabajando en streaming y publicidad de redes sociales.

"No puedo ir a alguna arena o teatro en el que sea contratado, por más de que haya protocolos. Se estuvo haciendo pero lo disolvieron de vuelta", agregó.

Al ser consultado sobre lo que sintió por la suspensión de sus shows y lo que le sucedió cuando su reconocimiento por haber ganado La voz Argentina se esfumó, Braulio Assanelli sorprendió con sus declaraciones.

"En un principio me cayó como una bomba, pero a la vez dije 'ay, por fin, menos mal que terminó esto, estaba re podrido'. Porque era mucha la locura y estaba muerto, cansado, no daba más", afirmó el artista.

"Después si vi que valía la pena. Cuando tenés mucho de algo, querés soltarlo. Pero cuando te falta, lo extrañás. Ensayar día por medio, buscar repertorio, estaba como gato encerrado en casa con ganas de subir a un escenario", señaló.

"La Voz me cambió la vida, pero mi vida también hubiese sido distinta si no habría estado la pandemia. Podría haber tenido otras oportunidades, tenía viajes a México para hablar con discográficas de allá. Todo eso quedó congelado", se lamentó Assanelli en su entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

"No sé si la pandemia me cortó las piernas, pero por decirlo de alguna manera, creo que sí me cortó una. Fue un golpe duro, el cual lo soporto y lo voy a estar aguantando hasta que me muera. Seguiré caminando con una pierna sola", indicó el ganador de la segunda edición de "La voz Argentina", parafraseando a Diego Maradona.

"Mi carrera se enfrió en contactos y económicamente. Tuve que acudir a los capitales que tenía y que había armado para sostenerme. Tenía un monto mensual por show, con uno cada dos o tres días, a no tener ninguno. ¿Cómo hago para abastecerme? Fue bastante desesperante en un principio, después dentro de todo, lo supe manejar porque trabajo con un equipo y supimos salir", remarcó.

Por último, Assanelli explicó que al no tener recitales en su agenda por culpa de la pandemia, abrió dos academias de música en Uruguay, en las cuales dan clases para niños y adultos. "Eso banca hoy mi economía", sentenció.

