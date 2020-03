La comparación de Yanina Screpante: Pocho Lavezzi vs. su nuevo novio

Cuando estaba de novia con Ezequiel Pocho Lavezzi, Yanina Screpante hablaba poco y nada con los medios de comunicación. Ese silencio que te imprime ser novia de un futbolista que no le gusta el mundo del chimento la hizo estar alejada de su mundo.

Sin embargo, ante la ruptura, la joven modelo reinició su carrera profesional y formó parte de varios programas.

Hoy estuvo en "Los Ángeles de la Mañana", el programa de Ángel de Brito, y allí comparó a su actual pareja, Federico Rozas, con su ex, Lavezzi.

“Lo conocí hace un par de meses, por amigos en común. Es argentino.Tiene un lavadero de autos en zona norte. Me lo presentó un amigo, Tito, el hermano de Dolores Barreiro, que maneja autos clásicos y está en toda esa movida. En una producción (de fotos), habían traído los autos y yo pregunté: ¿Quién es este de ojitos saltones? Le eché el ojo”, contó.

“Al principio me pareció fachero, no les voy a mentir. Después lo conocí y es un amor. Es muy compañero, me acompaña con temas de mi familia. Cuando se queda a dormir en casa me hace el desayuno. Está muy presente”, dijo Screpante.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre, panelista de LAM, le preguntó: “¿Remarcás eso porque el Pocho no te lo hacía?”. La modelo le contestó con total sinceridad: “Claro, yo decía que quería una persona así, así, así. Todo lo que pedí me vino en otra persona. No importa, algo es algo, llegó. No es la misma persona. Hay que tener cuidado con lo que pedís porque después se hace realidad”.

