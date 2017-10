Company: "Medina Flores no se anima a contestar y lo usa a Mariano (Caprarola), sabe que a él lo hago pelota"

Sergio Company explicó los motivos de su alejamiento del programa de Ciudad Magazine, 'La Jaula de la Moda', que ganó el pasado lunes el Martín Fierro de Oro, y terminó arremetiendo contra su ex compañero Fabián Medina Flores.

En diálogo con PrimiciasYa.com el decorador y especialista en moda, indicó. "Yo fui al programa de Rial el martes para hablar de los looks del Martín Fierro y después derivó para hablar de esto, de Fabián. Yo separé las cosas, una cosa que yo a este individuo no lo trate y no me caiga bien. Le critiqué lo que tenía puesto, una crítica como se hace de la Jaula de la Moda. Y después me preguntaron si era cierto de que me había echado del programa y yo dije que no sabía y que era un rumor que había quedado instalado desde hace tiempo".

Y agregó: "Pero yo me fui del programa por temas personales y porque veía que el rumbo del programa no era lo que yo esperaba. Se hacía más show que moda. Las devoluciones se hicieron más agresivas. A mí la Jaula me encanto cuando estaba, pero yo no me fui por Medina Flores, si desde el 2014 esto ya existía, no es él lo que hace que me vaya".

"Yo nunca hablé y nunca voy a contar los verdaderos motivos por los que me fui. Para mi él no es buena gente, yo compartí otras cosas con él y no hablo de su personaje televisivo. Yo me puedo llevar muy mal con vos pero si el proyecto en el que estamos está muy bueno, yo dejo las cosas de lado, a mí no me importa vos, importa lo que hago. La Jaula se merece el Oro y se merece hasta el Platino, yo no tengo nada en contra del programa", remarcó Company.

Por otro lado, se refirió a lo que dijo Mariano Caprarola en el ciclo de América TV: "Me dio mucha ternura, vi una parte porque me estaba bañando. El recién llega y está en el medio y sale a contestar cosas medio de arrastre. Que diga lo que quiera, se mete en algo que toca de oído, pobre. Yo a él lo conozco hace 25 años y me hace divertir mucho. Me extraña que él salga a decir que no estoy en la moda y yo estoy antes de que él exista. Igual lo de Mariano no me molestó, lo quiero. Me pregunto por qué no sale Fabián a contestar, pero no sale porque sabe que lo hago pelota. Lo usa a Mariano para que salga por él".