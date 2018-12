Cómo y con quién seguirá "Intratables" tras la ida de Santiago del Moro

Santiago del Moro se despidió anoche de "Intratables" (América TV). Después de seis años al frente del programa,se despidió anoche de





El joven conductor considera que cumplió un ciclo y seguramente tendrá nuevas propuestas para continuar su carrera.





Pero antes de irse, hizo una impactante confesión sobre la noche que el tocó entrevistar a Mauricio Macri. Tan solo un rato antes de aquel encuentro, se enteró de que su mujer había perdido un embarazo.

Luego se despidió de sus compañeros, de los directivos del canal y de la audiencia: "Hoy a la tarde se me cayeron un par de lágrimas y me dije: «Hace cuánto que no lloro, la p... madre». Estoy terminando un ciclo como lo empecé: bien".





En el cierre de 2018 y el mes de enero, Paulo Vilouta se hará cargo de la conducción del programa.





Diego Leuco, hijo de Alfredo Leuco. Si bien suenan varios nombres como reemplazo del tradicional conductor del ciclo, aún no está definido quién comandará "Intratables" desde febrero. Uno de los posibles conductores sería el periodista, hijo de