Cómo terminó la relación entre Flor de la V y Coco Sily tras el cruce al aire

Florencia de la V. A las diferencias que mantiene con Cinthia Fernández se le sumó el reclamo que le hizo Valeria Archimó cuando estuvo en el living de su programa. Fue una semana de muchos cruces y aclaraciones para. A las diferencias que mantiene conse le sumó el reclamo que le hizocuando estuvo en el living de su programa.





La bailarina le dijo que, hace muchos años, cuando Gerardo Sofovich la quiso hacer bailar con Hernán Piquín en un espectáculo que encabezaba Florencia, ella le prohibió al productor que esto suceda.





"Código Sily", el ciclo radial que sale por FM Pop y que conduce Coco Sily. El conductor atinó a decir que a la gente no le gusta cuando el actor se pone ostentoso y, al escucharlo, Florencia le envió un mensaje. Sobre ese tema estaban hablando enel ciclo radial que sale por FM Pop y que conduceEl conductor atinó a decir que a la gente no le gusta cuando el actor se pone ostentoso y, al escucharlo,le envió un mensaje.

"La relación quedó divina, hasta quizá mejor que antes porque hace mucho que no nos veíamos. Bueno, recordamos lo de Los Roldán, después que terminó el aire ella me escribió un mensaje y yo le dejé un mensaje de audio muy lindo. Estuvo muy bien lo que pasó", le contó Coco a Primiciasya.com.





Y agregó: "Yo dije una opinión. Ella había tenido un problema en la televisión y nosotros estábamos en el momento de espectáculo de Luis Piñeyro en la radio, y yo dije que a los actores y actrices populares cuando nos ponemos un poco ostentosos a la gente no le gusta tanto porque empatizan con nosotros desde un lugar que somos uno más de la familia. Estábamos hablando de eso y Flor me mandó un mensaje por teléfono mientras estaba al aire, me dijo que no le gustaba lo que estaba diciendo. Enseguida la saqué al aire, ella contó lo que sentía, yo le dije lo que sentía y parecía".





El hecho sirvió para que se reencuentren y hablen en privado. "Fue una charla súper amorosa, respestuosa, no somos amigos pero hay mucho cariño. Y cuando terminó el programa nos volvimos a hablar y quedó todo más que bien", concluyó el actor.