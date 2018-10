El año pasado fue Susana Giménez quien festejó sus 30 años en televisión. Este año fue el turno de Mirtha Legrand, pero celebrando 50 años con sus exitosos almuerzos.





Y el año que viene le tocará a Marcelo Tinelli lanzar la casa por la ventana al festejar también 30 años en la pantalla chica.





Según pudo averiguar este portal, el conductor del viejo "VideoMatch" y actual "ShowMatch" tiene pensado celebrar las tres décadas con una temporada muy especial.





José María Listorti: "Marcelo quiere festejar los 30 años volviendo hacer un mix de todo, hacer Bailando y humor con los que podamos estar el año que viene", le dijo el animador de "Hay que ver" (El Nueve) a PrimiciasYa.com. Y uno de los que estarían presentes el próximo año es nada más y nada menos que





Y agregó: "La intención es de que volvamos todos para festejar con programas especiales, igual falta mucho para abril o mayo. Pero esa es la idea, volver hacer humor además de Bailando".





Tinelli en una nota con "LAM" (El Trece) dijo que al pensar en las tres décadas "se me vienen un montón de cosas. Y hoy es un día particular por el recuerdo de Juan Alberto así que se me viene él. Me preguntaban anécdotas y me acordaba de una de 1991 que me decía 'bajá un tono, no grites más. Ya está. Vos ya llegaste'. Siempre fue un tipo muy cercano a mí".





"Me vio en el primer programa el 6 de marzo de 1991. Me dijo que me vio bien, pero muy arriba, gritando mucho. Me dijo que ya estaba, que había hecho un muy buen rating con la planilla al otro día", contaba Marcelo.





Por último, Tinelli agregaba "me acuerdo mucho de Gustavo Yankelevich que me dio un lugar como conductor, que no me lo imaginaba. Y a Gustavo Luteralo que iba a estar él y al final no. Son treinta años y es muy fuerte. Quiero hacer un festejo especial el año que viene."