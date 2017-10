Cómo seguirá el futuro laboral de Mercedes Ninci tras su salida del programa de Mariana Fabbiani

En las últimas horas, se supo que Mercedes Ninci fue desvinculada de "El Diario de Mariana". Y se dijo que su salida se habría dado luego de un cruce que tuvo con Mariana Fabbiani al aire.

Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, desde el canal aseguran que la desvinculación fue por decisión de la productora Mandarina (cuyo director, Mariano Chihade, es el marido de Mariana).

De acuerdo al trascendido, la desvinculación se habría producido tras el cruce que Ninci y Fabbiani tuvieron mientras en el programa se realizaba una entrevista a Ramón, hermano del brujo Manuel, el "sanador" que "ayudó" a la Selección Argentina a clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Y luego de lo sucedido en el programa, Fabbiani y Ninci habrían mantenido una discusión en forma privada. PrimiciasYa.com se contactó con Mariana, quien aclaró: "Es un tema de producción y por eso está hablando producción. Lo que se escribió y se dijo no refleja la realidad".

Lo cierto es que Mercedes no seguirá en "El Diario de Mariana" y el año que viene se incorporaría a "Los Ángeles de la Mañana", según indicó Chihade en diálogo con este portal.

"Fernanda Iglesias publicó lo que quiso. No quiero darle más vueltas al asunto. No solo Mariana no la echó sino que va a seguir trabajando en Mandarina. Es muy probable que se incorpore al programa de Ángel de Brito, pero tiene que arreglar con radio Mitre", aseguró el productor.

