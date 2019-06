Cómo fue la cirugía para reconstruirle la nariz a Felipe Pettinato

Eduardo Sosa, cirujano plástico que operó a Felipe Pettinato en Mendoza, estuvo hoy en "SUMO. , cirujano plástico que operó aestuvo hoy en " Involucrados " y comentó cómo fue la intervención para reconstruirle la zona nasal al hijo del ex





Michael Jackson, sufrió una fuerte infección y un deterioro en la zona. Por las reiteradas operaciones que se hizo el artista para encontrar similitud física con sufrió una fuerte infección y un deterioro en la zona.





"En realidad Felipe me consulta hace un año, después que tuvo una infección nasal, que fue de público conocimiento, yo lo aconsejé que tenía que dejar descansar la nariz y que iba a terminar generando una obstrucción que fue lo que pasó. Terminó con un colapso nasal. Fue destruyendo todo lo que es la zona de los cartílagos", contó Sosa.

Y agregó: "Lo que te provoca es que no podés respirar. Donde empezó el proceso infeccioso él hizo otras consultas porque no podía respirar. Yo le aconsejé que esperara. Que dejara reposar esos tejidos porque no era el momento de operarse. Esperamos que los tejidos estén bien y lo operé en Mendoza".





Sobre la intervención dijo que no fue sencilla y que le paciente estaba con la nariz colapsada: "Es una cirugía compleja, pero para que entiendan la estructura nasal es piramidal que tiene un parante que es el tabique. Todo lo que es la válvula nasal estaba rota y la piel retraída sobre esa estructura".