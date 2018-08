¿Cómo conoció Mariana Lestelle a Robledo Puch y cómo sabe que está enojado con la película?

Mariana Lestelle sorprendió en los medios al contar que "El Ángel" de Luis Ortega, que se estrenó hace unos días en cine. sorprendió en los medios al contar que Carlos Robledo Puch estaba enojado con la versión de su vida que se cuenta en la películadeque se estrenó hace unos días en cine.

robledo puch 1.jpg







A muchos les llamó la atención cómo la doctora conocía al famoso asesino condenado a perpetua por once homicidios. Lo cierto es que según los datos que pudo chequear este medio, Lestelle no tiene ningún vínculo con Robledo.

Embed



La historia es la siguiente: cuando la conocida médica fue a vivir a Olavarría trabajaba en una clínica con un médico que trabajaba en el penal donde estaba preso Puch y lo atendía a él.





En ese momento, a Lestelle le pareció interesante conocer al "Ángel de la muerte" para hacerle una entrevista porque hacía mucho que no hablaba. En ese marco, luego de unos idas y vueltas, Puch aceptó darle la entrevista a Mariana en la cárcel.

robledo puch.jpg







Lo vio una sola vez y fue la única visita mujer que Puch tuvo en el penal. Fue en el año 2007 y 2008. Charlaron un rato y luego de esa charla él le escribió cartas como hacía con todo el mundo.





Cabe aclarar que Lestelle no tiene ningún vínculo con Robledo Puch y no habla con él en la actualidad. Sólo tiene fuentes dentro del penal que le informan de su enojo con la película. Y él no quiere hablar, por ahora, con la prensa,