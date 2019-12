Comenzó la mudanza de Romina Pereiro y Jorge Rial

"Todo listo para mudarnos a “nuestro hogar”❤️ @jrial. El lugar que con mucho amor , armamos para nuestra hermosa y numerosa familia🥰", expresó en Instagram la nutricionista y esposa de Jorge Rial, Romina Pereiro.

Romina gritó a los cuatro vientos que inicia una nueva etapa en la pareja con el conductor de América ya que será la primera vivienda conyugal del matrimonio y con más espacio para toda la familia.

Recordemos que la revista Pronto publicó que en esta nueva casa, Jorge y Romina van a dormir en cuartos separados cosa que fue desmentida rotundamente por el animador.

"Nada, es todo mentira. Pero cómo hacés para desmentir algo que es mentira. Dormimos juntos", enfatizó Rial y echó por tierra el rumor.

"Igual es loco salir a desmentir algo que no es verdad. A mí me pasó esta semana, en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba", expresó Jorge

