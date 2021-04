El comentario picante de Moria Casán que hizo sonrojar a Horacio Rodríguez Larreta

Mori Casán protagonizó un momento muy divertido al aire en el programa de Mariana Fabbiani en El Trece, Lo de Mariana. La One estuvo invitada a la mesa de la animadora junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

En un momento de la charla con la conductora, la exvedette habló de su relación con su pareja Humberto Poidomani, el artista plástico con quien se casó en Florencia, Italia.

Christophe Krywonis recordó que él estuvo presente en la cena en la cual ellos se conocieron. Moria comenzó a recordar algunos detalles de esa noche y se refirió a cómo está el vínculo en la actualidad.

"Nos casamos hace dos años. Ahora hace mucho que no nos hablamos, pero está bien así. Nuestra relación es así. Nos presentó Graciela Borges. Esa noche estaban Graciela, Christophe, Adrián Suar, Marcos Carnevale...", comenzó diciendo la invitada.

Mientras hablaba sobre su matrimonio con Poidomani, La One lanzó un comentario picante y logró sonrojar a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

"Me encanta encanta que un hombre sea lanzado. Enseguida, me dijo si quería casarme con él. No le importó nada. No se fijó en los prejuicios o eso de 'mi abuelito se la hizo con vos', 'mi papá se la hizo con vos', todo el mundo se la hizo conmigo.... Horacito tu sabrás...", exclamó la diva.

Mariana Fabbiani no podía creer lo que estaba escuchando y rápidamente intentó cambiar de tema: "Ay, ¡Dios mío! ¡Por favor! No queremos saber". "Bueno, moraleja, fuera de todo ese combo, que viene que conmigo. Ese arbolito de Navidad, que soy yo, 'Tutankamoria', me dijo '¿te querés casar conmigo?'. Le dije que sí y nos fuimos a casar a Florencia a los quince días. ¡Fue algo increíble!", remató la invitada.