El colmo de los colmos: A Jacobo Winograd lo vacunaron en River Plate

Así como ayer vimos como se vacunaba Graciela Alfano y días atrás la mismísima Mirtha Legrand recibía su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, hoy le tocó el turno al inefable Jacobo Winograd.

Si bien la alegría por recibir la vacuna es inigualable hubo algo que le arruinó el día.

Bostero de alma e hincha fanático del club se sus amores, a Jacobo le tocó el colmo de los colmos: fue vacunado literalmente en la cancha de River Plate.

"Me cargaban todos. Ahí todos sabían que soy de Boca y me gastaban. No se cansaron de hacerme chistes", dice y agrega con humor: "Nos vacunaron en España, en la semifinal, ahora me vacunan acá. El día que me muera me van a velar también acá?", cuenta con humor.

Jacobo recibió la dosis de la Sputnik. Está bien y no sintió ningún tipo de reacción adversa.

"Hay que vacunarse. La vacuna es vida", nos dice Jacobo.