"Algunos colectivos feministas colisionaron fuertemente y se llevaron puestas a mujeres que sienten pasión por el erotismo en todas sus formas"

Si algo queda claro es que, en estos tiempos de fuerte avanzada feminista y empoderamiento de la mujer, miles de circunstancias fueron mutando no solo en lo sociocultural sino también en lo referente a las intenciones, o no, que deseen los productores de contenidos de la industria del erotismo o los medios de publicar acciones de impacto que pudieran resultar sensibles o tener como respuesta una fuerte oposición de las miles de nuevas asociaciones feministas que surgen día a día y que adhieran a que la exposición y sostenimiento de la mujer “Sex Bomb” mute en el recrudecimiento de la “cosificación”.

En relación a dicha actualidad fue consultado el manager de medios, Jorge Zonzini, célebre entre varias de sus acciones por haber posicionado y consolidado en los últimos quince años y a través de distintos desarrollos estratégicos de prensa, difusión e imagen a gran cantidad de mujeres con perfil de “Bombas Sexys” de nuestro país y las cuales con su belleza, sensualidad y erotismo hipnotizaron a la platea masculina ya sea tanto en la televisión, como en el cine, en el teatro, en la gráfica, etc. y por ello es que brindó su punto de vista sobre esta etapa de transición que el ambiente artístico viene experimentando y al respecto expresó: “En los últimos dos años al menos un grupo de setenta perfiles conformado por mujeres que lograron ya la fama y otras que aún no son famosas pero aspiran obtener su lugar en el medio me vinieron a ver trasladándome una problemática muy interesante. Es decir, expresan, qué si bien apoyan un gran porcentaje de las demandas de los colectivos feministas, también tienen una clara posición opositora en relación a que existen otra gran porción de demandas que lejos de darles beneficios de crecimiento artístico y personal las han marginado, excluido del sistema y por ende les han provocado una amplitud de dificultades ni elegidas ni buscadas por ellas. Expresan, por ejemplo, que algunos colectivos feministas en su afán de lograr nuevas conquistas no lograron en algunos temas poner el freno a tiempo, colisionando fuertemente y llevándose puestas las conquistas o deseos de muchas de sus pares”.

Es sabido que en tal mutación sociocultural en los últimos años fueron quitadas de circulación las revistas de contenido erótico tales como Playboy, Hombre, Maxim, etc. además del retiro sistemático de apuestas en contenidos en revistas teatrales o ciclos de comedias subidas de tono erótico o sensual en televisión. Y es entonces cuando surge la pregunta sobre a donde fueron a parar los sueños de aquellas mujeres que siempre vibraron al ritmo del erotismo en la pintura, la escultura, el cine y las artes en general y que por sobre todas las cosas vivieron toda una vida convencidas de que su belleza, su femineidad, su juventud y el envase que componen en su forma física y exterior no solo eran sus herramientas de seducción sino también su impronta para escalar social y profesionalmente. Todas estas armas que sumadas a una fuerte formación académica y artística más su grado de inteligencia para moverse en el medio compondrían un cóctel explosivo que lleva a las ansiadas conquistas.

Al respecto, Zonzini, refirió: “La generalización o unificación de las demandas y los sentires individuales a una escala común o de pares resulta al menos un poco irracional ya que si bien, sin lugar a dudas, hay quienes si se deben haber sentido alguna vez cosificadas o subestimadas ante un machismo de poder u opresor también existe otra gran cantidad de mujeres que están absolutamente convencidas de haber logrado ser, y con las armas ya mencionadas, protagonistas dominantes de los caminos de vida laboral y sociocultural que ellas mismas eligieron derribando a veces barreras patriarcales y otras veces derritiendo a los supuestos hombres poderosos con una simple y letal caída de parpados. Una cuestión es comprender el mal gusto, la violencia de género y el abuso de poder que muchas bombas sexys del mundo del espectáculo quizás debieron padecer y otra cuestión diferente es también saber escuchar a aquellas mujeres que nunca sintieron eso sino todo lo contrario y lograr darles la libertad para que se expresen pudiendo seguir enfrentando sus desafíos desde el punto de vista profesional y artístico con los que soñaron desde siempre; ya que aun si se tratase de mostrar, de desnudarse o erotizar no estarían haciendo más que cumplir con lo que de niñas añoraban viendo a sus referentes tanto actrices, como vedettes, o performances de modelos vivos para pintura, escultura, etc.”

Por último y para finalizar, el manager, expresó: “Uno de los puntos centrales, al menos más sugestivos, que estos perfiles de belleza explosiva mencionan o en lo que ponen el acento tiene que ver por un lado con el narcisismo de algunos liderazgos de masas de creer poder acumular el monopolio de la verdad sobre sentires, experiencias vivenciales, existenciales, etc. y, por el otro, tener que soportar ver en algunos colectivos a ciertas expares enmascaradas con las que compartieron tablas, set de televisión o camarines y que, si bien hoy pregonan cambios profundos, en aquellas charlas no muy lejanas las mismas consultaban sobre quién era el hombre de poder o decisor determinante de oportunidades al que había que sacar a bailar para ganar espacio y ascenso”.

Sin lugar a dudas, en nuestro país, los lugares comunes para las mujeres más hermosas del ambiente, ya sean vedettes, modelos, comediantes, etc. se redujeron y mucho ante la caída de las editoriales dedicadas a su belleza y erotismo, la falta de capocómicos dispuestos a jugar este riesgoso juego de comedia de ida y vuelta que hoy podría no ser bien visto o activar fuertes debates opositores y ni hablar de los productores o inversores que solo pueden apostar poco y a lo seguro.

¿Definitivamente el erotismo, la belleza, el desnudo y el poder de seducción y encendido de la “Bomba Sexy” desaparecerán? ¿Quedarán reducidos a la clandestinidad de lo que pueda ocurrir para algún privilegiado entre cuatro paredes? ¿O solo será, el actual, un proceso de mutación y en el cual en algún momento la platea masculina pueda volver a acceder, y solo por citar algunas de las variantes artísticas, a los grandes shows del mundo del espectáculo que tales como el Moulin Rouge a nivel internacional o a nivel local a aquellas opciones que consagraron a figuras míticas como Nélida Roca o Nélida Lobato en las revistas o a Susana Giménez o Carmen Barbieri en cine o comedia televisiva logrando así tener su gran revancha?.

Al menos parece que hoy resta saber si el “erotismo y cosificación” pueden convivir, no ser tomados como sinónimos y sobre todo lograr comprender si ello debe pasar por un mandato social o definitivamente por lo que cada mujer, en forma individual y no de masas o de pensares colectivos, pueda atreverse a sentir.