La colecta que encabeza Luisito Zerda en medio de su internación en el hospital de Las Parejas

El ex participante de "Cuestión de peso", Luis "Luisito" Zerda, pidió desde las redes sociales la colaboración de la gente para adquirir un elemento de importancia para el centro médico de Santa Fe.

Hace unos meses, los ex compañeros de Luis Zerda, "Luisito", ex participante del programa "Cuestión de peso", comenzaron una cruzada para ayudarlo a ser operado pero antes debía bajar 100 kilos.

Sus amigos, Marcos Rodo y Pablo Bragale, viajaron a Las Parejas, Santa Fe, donde el joven de 35 años vive y alertados por su situación, armaron una cruzada en su apoyo.

Luis había llegado a pesar 300 kilos, se le reventaron algunas várices y tal como dijeron sus compañeros, está a la espera de una cirugía bariátrica.

En los últimos días el propio Luis desde las redes sociales confirmó que fue hospitalizado en el hospital de Las Parejas, Santa Fe, y dejó un mensaje a sus seguidores.

"Les cuento que desde el jueves pasado estoy internado en el hospital de Las Parejas. Estoy bien me siento con ganas de dar pelea”, señaló el joven en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Quiero agradecer a la gente del hospital y a los doctores que están haciendo un gran trabajo. Sé que es un largo camino pero hoy estoy decidido gracias a todos siempre por la buena onda”.

Ahora, Zerda pidió la colaboración de todos vía redes para adquirir una balanza para que puedan pesarlo en el Hospital ya que hoy no sabe cuánto pesa. La misma tiene un valor de 51 mil pesos y quedará para el hospital.

"La movida es ayudar al hospital de las Parejas para que pueda tener una balanza que pese a personas de más de 200 kilos", indicó Luis.

Y añadió: "Obviamente me va a ayudar a mi porque hoy no sé cuanto peso y los médicos me dijeron que es importante saber el peso para encarar los distintos tratamientos. Pero esa balanza queda en el hospital y estoy seguro que va a ayudar a mucha gente".

"Pagar entre todos esa balanza. Hoy vale $51.000 Creo que entre todos podemos ayudar", finalizó el ex CDP.