Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Legislatura de Córdoba. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la cantante quien expresó sobre este reconocimiento. Coki Ramírez será distinguida el 24 de abril por su trayectoria en la

Embed Una publicación compartida por Coki Ramírez (@cokiramirez) el Feb 20, 2018 at 5:26 PST



"Yo estaba en Miami cuando me enteré. Es la primera vez que recibo una distinción de esta índole de parte de algún ente del Gobierno. La verdad que estoy muy contenta y sobre todo agradecida. Pienso en mi gente porque es gracias a ellos. Gracias a mis seguidores que son tan fieles y hacen tanto ruido a todas partes donde voy", comentó Coki.



"Me encanta porque es como un mimo. Uno le da importancia a las cosas y en este caso yo elijo darle importancia porque todo lo que son premiaciones y esas cosas por lo general no participo, pero en este caso elijo darle importancia porque en estas cosas tienen que ver la perseverancia y estar y saber que siempre hay alguien que te mira, está presente y sigue tu esfuerzo".





"Me llena de orgullo porque yo recorro toda Córdoba con mi show para mostrarle a la gente lo que hago y mi música, las ganas que le pongo y ser una artista libre e independiente. Tratar de alegrarle la vida a la gente, no sólo cantando sino haciendo un show también", añadió la artista.



"Son muchos años y fueron muchas cosas lindas y feas, de todo. Lo importante es mantenerse de pie. No sólo es la televisión y la fama: es sostener en el tiempo eso y estar".





"Yo me abrí del escándalo y todo eso porque no me suma ni me interesa. No digo que esté mal pero a mí no me dan ganas de participar de ciertas cosas. Creo que las cosas cuando uno las hace con amor va dando sus frutos", finalizó la cordobesa.