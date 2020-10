Coki Ramírez aclaró si sufrió violencia por parte de su ex, el golfista Pato Cabrera

La Justicia cordobesa rechazó el pedido de nulidad a la orden de detención y captura de Ángel "Pato" Cabrera, quien enfrenta una causa por violencia de género contra su ex pareja Cecilia Ileana Paola Torres Mana.

El golfista no se presentó a declarar por lo cual se encuentra prófugo, y según últimas informaciones, viviendo en Estados Unidos tras disputar un torneo allí.

Coki Ramírez, ex pareja de Cabrera, habló ayer con Pampita en su programa "Pampita Online". Ante la consulta de la panelista Cora Debarbieri, Ramírez dijo: "Hago oídos sordos porque es algo que no tiene nada que ver conmigo. Soy de enterrar el pasado y de disfrutar lo que tengo hoy. Estoy bendecida, tengo laburo, familia, cariño. Trato de aferrarme siempre a las cosas buenas".

"Nunca abrí las puertas de mis relaciones. Las preservo para mí, y ni siquiera abrí la puerta con él en su momento. Por eso no me quiero meter en algo que no tiene que ver conmigo y es muy delicado", siguió la cantante.

Cerró el tema aclarando: "Nunca viví violencia con él y no sé ni de dónde ni por qué salió ese rumor. Gracias a Dios nunca en mi vida me tocó vivir algo así. Lo desmiento completamente. Yo tuve con él una relación buena y breve".

