Coco Sily sobre su cruce con Martín Tetaz: "Lo tomó como una cosa personal y contestó agresivamente"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Coco Sily y Martín Tetaz protagonizaron un fuerte cruce en la mesa de protagonizaron un fuerte cruce en la mesa de Mirtha Legrand del domingo.





El analista económico se molestó por la palabra "dibujo" que utilizó el actor y humorista cuando él estaba hablando de la problemática económica actual de la Argentina.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Coco quien manifestó sobre este intercambio de opiniones al aire: "Simplemente yo intenté contar en la mesa lo que le estaba pasando a la gente. Simplemente eso. Está todo el mundo hablando de la lechuga y eso es anecdótico, yo le hice énfasis en el tema de las facturas y la poca gradualidad, cuando él (Tetaz) decía que tenía que ser menos graduales todavía y más drásticos los aumentos, según él. Yo le decía que me parecía una locura y ahí conté el ejemplo, entre otros, del amigo mío que tiene un restaurante y paga 40 mil pesos de alquiler y 60 mil de luz".



"Cuando yo le dije: ' qué difícil es dibujar todo lo que estaba diciendo', no se lo dije de mala leche. Se lo dije cómo diciendo: 'hay que defender esto'. Por lo que yo tengo entendido tiene aspiraciones a ser diputado o algo por el estilo y estaba un poco defendiendo la parada. Lo que quise decir fue eso y él lo tomó como una cosa personal y contestó muy agresivamente. Nos quedamos todos sorprendidos".





"Después no pasó nada. Cuando se fue nos saludamos. Yo no tengo nada contra de él, ni lo conozco, no hay nada personal en todo esto. Hay que saber bancarse lo que piensa el otro, sólo eso. Después los trolls me mataron y todo lo que suele pasar en este país cuando opinás distinto a los demás", finalizó Sily.