Coco Sily: "Me pareció una desubicación más de las tantas de él, yo amo Uruguay como la Argentina"

Coco Sily salió al cruce del comentario que hizo Alfredo Casero que generó tanta polémica. salió al cruce del comentario que hizoque generó tanta polémica.





Embed A los que van de vacaciones a la Republica Bolivariana de Uruguay, cuiden los chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 30 de diciembre de 2017

Embed El siempre desagradable Alfredo casero escribió “ a los que van de vacaciones a la República bolivariana de Uruguay, cuiden a sus chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ. ( no lo puedo citar porque me tiene bloqueado) solo quiero decir que URUGUAY es un país hermoso !!!! ( sigue) — coco sily (@cocosily) 31 de diciembre de 2017 Embed Y la referencia al horrible crimen de LOLA CHOMNALEZ es otra desubicacion de este personaje nefasto que ofende la memoria de una adolescente asesinada y la de su familia! — coco sily (@cocosily) 31 de diciembre de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Coco quien amplió sobre esos tuits repudiendo lo que escribió el humorista.





"Yo amo profundamente Uruguay porque mi viejo laburaba seis meses ahí y seis meses en Buenos Aires. Yo pasé mucho tiempo en Uruguay de chico. Después debo ser uno de los primeros actores que hizo temporada entera en Punta del Este, hace tres años. Vengo constantemente a Uruguay. Hice Montevideo y me ha ido increíblemente bien. Tengo muchos amigos uruguayos por eso vengo siempre para este lado", comentó el actor y conductor.



"Me pareció que Alfredo Casero, como siempre tratando de llamar la atención, pone un tuit totalmente desubicado. Primero ironizando con la República Bolivariana del Uruguay, que eso es una ironía típica de un tipo de derecha. Y después mezcla el crimen de esta chica (Lola) que fue algo horrible. Yo lo sé por mis amigos uruguayos, que eso los sigue angustiando que aún no se resolvió".





"Y él (Casero) lo pone como si hubiese seguido el caso todo el tiempo, cosa que no ha hecho. Indudablemente utiliza cualquier recurso con tal de llamar la atención. Y como tocó algo que a mí me afecta, que es Uruguay que es un país que amo, simplemente contesté por eso. Me pareció una desubicación más de las tantas desubicaciones de él", señalò el actor.





Y cerró sobre el tema: "Yo no lo puedo arrobar porque él me tiene bloqueado. Simplemente eso. Contesté porque cuando veo cosas que me parecen que son desubicadas como es este caso las contesto directamente. Yo amo este país como amo la Argentina".