Coco Sily dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó el dialogó en exclusiva cony contó el accidente que sufrió con su moto al intentar evitar chocar con un auto que se detuvo de golpe adelante.





"Maldita moto", expresó el actor en Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata y en el Gran Rivadavia de Floresta. , expresó el actor en Instagram , que este fin de semana se presentará en ely en el





"Me caí de la moto y me fracturé el peroné. En algunos lugares salió que tenía fractura expuesta de tibia y peroné pero no. Ando en muletas y a veces con una silla de ruedas para movilizarme", comentó el conductor radial.



"Sigo haciendo las funciones pero las hago en silla de ruedas. Me frenó de golpe un auto adelante y cuando frené para no chocarlo, me caí de costado. Por suerte no choqué con el auto pero me quedó la pierna atrapada en la moto".





"Estoy con fractura de peroné y un mes de bota ortopédica. No puedo pisar. Si piso me tienen que operar. Por ahora no me operan", cerró el actor.