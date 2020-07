Coco Sily habló desde Los Arcos: "De seguir asintomático podría..."

"El resultado del hisopado fue positivo. Me siento muy bien, tengo un dolor en la panza, que es por lo que vine a verme y estoy cursando asintomático", fue la frase que usó Coco Sily para confirmar en su cuenta de Twitter que tiene coronavirus.

El conductor de Pop Radio se fue ayer de la emisora con dolor en su estómago y quedó internado en Los Arcos del barrio de Palermo.

Por ahora no presenta nuevos síntomas, más que los que tuvo al llegar al sanatorio y que los médicos los relacionan con divertículos, por lo cual también está en observación.

Coco habló con Alejandro Fantino mediante un audio de Whatsapp. "Ale, acá Coco desde Los Arcos, nada... me dio positivo hace una hora el hisopado que me hicieron, yo entré por un dolor de panza y me hicieron una ecografía de abdomen y tórax, en la de tórax me dio que podía ser Covid, me hicieron el hisopado y dio positivo", dijo el actor en el audio que pasó el conductor en "Fantino a la tarde", América.

Y finalizó: "Yo estoy asintomático, me siento bien, creo que me voy a quedar 2 días más acá, que me hacen todos los chequeos, y de seguir asintomático podría terminar de hacer mi cuarentena en mi casa porque yo vivo solo. Un beso gigante, cuídense".

