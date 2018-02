Coco Sily: "En la mesa de Mirtha expresé lo que pienso sobre la revolución que estamos viviendo"

Mirtha Legrand por , Martín Bossi y Coco Sily tuvieron un intercambio de opiniones al aire sobre el movimiento feminista y su visibilización mediática en los últimos meses. Ayer en el programa depor el Trece tuvieron un intercambio de opiniones al aire sobre el movimiento feminista y su visibilización mediática en los últimos meses.





Luego de unos minutos comentando su postura sobre el tema, Bossi remarcó: "La conclusión es que está bueno que cuando un hombre le hace algo malo a una mujer lo castiguen pero también hay mujeres que en menor medida son psicológicamente violentas con los hombres o se sobrevictimizan".





Esto causó la reacción de Sily, que respondió: "Martín no somos iguales porque Mirtha, por ejemplo, construyó una carrera de nivel protagónico en una sociedad absolutamente machista y por ser mujer durante mucho tiempo probablemente haya tenido que pelear por esa circunstancia.No importa si uno es hombre o mujer, uno tiene que ser evaludado por su talento". El momento al aire:

PrimiciasYa se comunicó con el conductor y remarcó que no fue un cruce lo que sucedió en "Almorzando...": "Leí algunos comentarios donde ponen que tuvimos un enfrentamiento y no fue así, de verdad te digo. Fue una charla. Salió el tema de lo que estaba sucediendo a partir de que Mirtha lo tiró en la mesa. Cada cual expuso lo que pensaba".





"Yo tengo una postura tomada respecto a eso, expresé lo que siento. Charlamos y participamos todos de la charla. Martín dijo lo que pensaba y yo también. No hubo tensión ni nada por el estiilo. Cada uno después quiso interpretar lo que quiso con respecto a lo que dijimos los dos", enfatizó.





Y completó: "Fue una charla intensa, es un tema que me gusta y me apasiona. Veo la revolución que estamos viviendo y trato de entender un montón de cosas. Trabajo con chicas feministas y algunas militantes incluso, entonces vengo viviendo este tema y escuchándolo. Expresé lo que siento desde mis convicciones. Pero no tengo mala onda con Martín, en lo más mínimo".