Coco Sily confesó que se robó algo importante en la casa de Floppy Tesouro

El actor y conductor les dijo a sus compañeros que no pudo aguantar el impulso y se llevó un "recuerdo" de la mega casa que tiene la vayaina.

"¡Voy a hacer una confesión!", dijo Coco Sily anoche en el ciclo "Divina Comida" cuando estaba en la casa de Denise Dumas que fue la anfitriona de la vela.

"¡Me choree algo! No lo voy a decir y no lo voy a devolver", dijo Coco en relación a su visita a la casa de Floppy Tesouro, quien viven en un lujoso piso en Puerto Madero, y fue la anfitriona en la noche del miércoles.

"En un momento, en la casa de Floppy Tesouro, le pido ir al baño, en el camino veo algo y digo: ´¿Qué le va a hacer que yo me lleve un recuerdito´? ¡Y me choree una cosa!", afirmó el actor y conductor de Código Sily en Pop Radio.

"No te lo pudo decir porque tiene valor", reafirmó el artista ante la insistencia de Floppy para saber qué se llevó de la vivienda.

"Capaz que mañana, sobre el final, develo qué me afané de la casa de Floppy Tesouro", finalizó.

Ella, en tanto, manifestó que iba a volver a su casa y revisar para saber qué le robó. "Llego a mi casa y reviso todo, no puedo creer, no me di cuenta", sostuvo la vayaina de Moria Casán.

