Coco Sily admitió cuál fue su peor fracaso en el teatro y explicó los motivos: "Nunca vi una sala tan vacía"

Coco Sily fue quizás uno de los invitados más divertidos y con menos pelos en la lengua que tuvo "Estelita en casa", América. El actor, comediante y periodista se animó a hablar y contestar cada pregunta aunque en algunas hasta le pidió un poco de piedad a la conductora.

El artista reveló, entre otras cosas, que al principio de la cuarentena miraba mucha pornografía y hasta se llegó a enamorar de una actriz checoslovaca, cuando se dio cuenta dejó de ver. Y, con el paso de los días perdió el interés. Sin embargo, dijo que tras contagiarse de Covid-19 pensó que podría tener más relaciones sexuales: "Nada, entre un hermosos Hernán Drago que no todavía no lo tuvo y yo que ya lo tuve, las chicas iban a decir que iban con el gordo sano, pero no", admitió entre risas.

Sobre su contagio dijo que no supo cómo fue, pero fue con poca carga viral y tuvo síntomas leves: "No se si toque una lata en un chino o un chino enlatado", ironizó sobre cómo fue que se contagió que claramente no sabe reconocer dónde ni cuando.

Entre otras cosas, Estelita le recordó lo divertida que fue su parodia de "Stravaganza", la obra magnánima de Flavio Mendoza con piletones, que Sily adaptó y llamó "Estravagarcha".

"Fue hermoso eso porque fue el único recurso que teníamos porque estábamos haciendo un fracaso sideral como pocas veces. Nunca vi un teatro tan vacío como ese, en Carlos Paz", dijo recordando la obra "Supermacho", de 2012.

"Me quise hacer el capocómico y entonces hicimos una revista con las Pombo, el querido y recordado Sergio Denis, Tarico, era un varieté, éramos los que podíamos", dijo entre risas Coco ante la gastada de Estelita del elenco. "Fue el año que estrenó Stravaganza que metía dos mil cuatrocientas (entradas) dos mil dólares la entrada", dijo Coco y admitió: "Hice de todo: puse a las Pombo arriba de la boletería, salí a buscar jubilados, una cosa espantosa".

