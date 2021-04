Coco Carreño presentó por primera vez a su novio en televisión: "Le da vergüenza"

En la noche del lunes, Coco Carreño fue sorprendido al aire en "Vino para vos", el ciclo de Tomás Dente, cuando en pantalla apareció un mensaje de su pareja, Andrés, quien nunca se había estado en televisión.

"Medio difícil para mí porque no me gusta hablar para nada. Decirte que te quiero mucho, sos una gran persona, un excelente compañero. En estos cuatros años que nos conocemos te he aprendido a querer. Te merecés un homenaje porque sos un gran compañero y gran persona. Todo lo mejor, hoy y siempre", señaló el hombre, que es médico.

Emocionado por su aparición de manera sorpresiva, Coco manifestó: "Sí, le da vergüenza, no sé cómo lograron eso. Ni siquiera quiere hacer videos en Instagram, una foto se banca".

Y luego añadió: "Él sabe lo que yo lo quiero, profundamente. Lo respeto, me río mucho con él, me divierto. Somos pareja".

