La cocinera Chantal Abad: "No me sorprende que a Germán Martitegui le digan maltratador"

Chantal Abad se hizo conocida por formar parte de Mofil junto a Gerardo Rozín. De Telefe pasó a América y ahora forma parte del ciclo Es por ahí que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Formó parte de las primeras ediciones de Masterchef como productora de cocina y por eso es palabra autorizada para hablar del reality que actualmente tiene la segunda versión de famosos.

LEER TAMBIÉN: Claudio Cosano contó por primera vez sobre su historia de amor de 34 años con Lino

“Yo arranqué a los 18 años. Por suerte ahora se está visibilizando algo que sucede a una escala mucho mayor de la que se vio, que es la punta del iceberg. La cocina es un lugar de mucho hostigamiento, no solo a la mujer, también con los hombres y los que recién empiezan. Me han dicho con maldad ‘Chantal, andá a buscar la sartén’, agarrarla y que esté hirviendo. ‘Derecho de piso’, me advertían”, recordó.

Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, le preguntó si le sorprendía que le dijeran a Germán Martitegui que es un maltratador. “No”, contestó.

“Entiendo el rol, es un formato que pide un malo y que a un malo hay que jugarlo. Pero hay límites en el respeto y hostigamiento al otro. A mí no me gusta. A veces las líneas se van corriendo. Hay cosas que no me parecen divertidas”, contó.

LEER TAMBIÉN: Nazarena Vélez pidió disculpas por sus fotos retocadas de otra época y publicó foto al natural: "Presumiendo celulitis"