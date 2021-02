La coach Natalia Cociuffo apuntó fuerte contra Karina la Princesita: "Me molestó que hiciera abuso de su lugar y su rol, y no lo aguanté más"

Fueron muchos los escándalos que se destararon en la pista de "Cantando 2020" donde los participantes se esforzaban para dar lo mejor de sí, mientras que los jurados no ocultaban sus emociones cuando las performances superan sus expectativas, o cuando tienen que hacer su fuerte crítica.

Y los desacuerdos se convirtieron en moneda corriente en el programa, al punto tal que Natalia Cociuffo -la coach de Lola Latorre y Lucas Spadafora- tuvo un picante cruce con Karina la Princesita.

A más de un mes de haber terminado el ciclo que condujeron Ángel de Brito y Laurita Fernández, la coreógrafa volvió a expresar su malestar conta el rol de la cantante dentro del certamen.

"Si no hubiera existido la pandemia y la necesidad laboral no sé si me habría enganchado con el programa. Pero lo tomé como un trabajo que me dio muchas cosas buenas laboralmente, pero no sé si artísticamente. Se vive un estrés difícil de manejar por momentos, al estar en un circo mediático. Tenés que tolerar opiniones, que te juzgue o critique gente que para mí no... Entonces me tenía que callar hasta que un día no me callé", comenzó diciendo Cociuffo en una nota con Marcela Coronel en el ciclo radial "Mientras Tanto" (Mucha Radio).

Y agregó: "Tuve una especie de intercambio con Karina y fue raro porque no estaba acostumbrada a que fuera todo tan mediático y expuesto. De repente me vi que estaba en los programas de chimentos y dije 'qué locura esto'. O en todos los portales y no era gracioso".

"Esa parte me estresó. Me molestó mucho que Karina hiciera abuso de su lugar y su rol, y no lo aguanté más, de todo el jurado me parecía la menos indicada para opinar. Llegó un punto en el que tuve que defender a mi equipo y lo defendí", destacó Natalia.

Por último, arrojó de manera tajante: "No me arrepiento de haberlo defendido, no me gustó lo que pasó alrededor, los fans de ella, las agresiones. Fue como un calvario, un mes de recibir muchas agresiones. El personaje de la mala que ella encontró llamó la atención, pero no me pareció un hallazgo. Me banqué y en una me agarró. Es parte de estar en ese circo. Te buscan, te buscan hasta que lo encuentran".

