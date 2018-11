Clima tenso se vive en las grabaciones de "Mi hermano es un clon" entre Nico Cabré y Flor Vigna

Flor Vigna publicó en la cama junto a Nicolás Cabré promocionando la escena de sexo que habían tenido sus personajes en "Mi hermano es un clon" (El Trece) no le cayó nada bien a Laurita Fernández, que le pidió de mala manera que borre el posteo. La foto quepublicó en la cama junto apromocionando la escena de sexo que habían tenido sus personajes enno le cayó nada bien a, que le pidió de mala manera que borre el posteo.





"Subí la foto que me pasó la producción. Como dice mi contrato siempre promociono las escenas con las fotos del capítulo que nos pasa el fotógrafo de la novela", comentó en exclusiva Flor a PrimiciasYa.com.





Y agregó: "Pero a la noche de ese día me llegó un mensaje en muy malos términos, semi amenazante, de Laura (Fernández) diciéndome que la baje".

Por su parte, Laurita dijo: "Nico ya había hablado antes de que no pongan más ese tipo de cosas, estando (ella) presente. Y después hace eso, habiendo Nico dicho que está bueno que se promocionen los besos, la novela, pero no siempre lo mismo".





Además, explicó el motivo de su furia por la publicación de Vigna, que terminó borrando por la polémica y el escándalo que se generó. "Ella pidió puntualmente esa foto en privado, después de que sucedió el capítulo, porque la quería poner y es lógico que a él le va a molestar, que a mí me va a molestar o que va a generar habladurías. Es innecesario, si el capítulo ya sucedió", enfatizó en una nota con "Los Ángeles de la mañana".

"Bastante tenemos con las ex, que dicen que esto, que lo otro, como para esto. Loco, si no digo nada es por respeto, pero decir que yo amenazo... Digamos las cosas como son. Los dos le dejamos en claro que era innecesario, ilógico. Nico tuvo su charla correspondiente", detalló sobre la charla que tuvo Cabré con Flor Vigna después de la polémica.





Lo cierto es que desde el miércoles, todo cambió en la relación laboral que tienen Nico y Flor. Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, tanto ese día como ayer jueves se vivieron momentos de tensión entre los actores y hasta algunas discusiones.

"La relación entre ellos ya no es la misma y no hay buena onda desde entonces a la hora de compartir la jornada de grabación. Ayer tuvieron que repetir varias veces algunas escenas porque se los vio nerviosos y tensos cosa que antes no sucedía", le dijeron testigos de esos episodios a este medio.





Cabe destacar también que "Mi hermano es un clon" no logró tener los resultados de rating esperados por lo que también eso afectó el ánimo de los actores como del equipo de producción. Ahora, se suma una interna entre dos de sus protagonistas. ¿Cómo continuará este conflicto?