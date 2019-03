Claudio Santa María: "Es todo muy rápido y muy violento, te da mucha impotencia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Claudio Santa María fue victima de motochorros que intentaron robarle cuando circulaba el martes con su auto por el barrio de Caballito. fue victima de motochorros que intentaron robarle cuando circulaba el martes con su auto por el barrio de





"Salía de Radio Nacional e iba para Flores, iba por Juan Bautista Alberdi, llegando a Caballito. Paro en un semáforo y siento un enorme estruendo, pensé que me habían chocado de atrás", explicó el médico en charla exclusiva con explicó el médico en charla exclusiva con PrimiciasYa.com

"Giro y veo del lado del acompañante había una moto con dos personas, habían querido romper el vidrio. Yo cuando compré el auto le puse el film antivandálico al vidrio. Intentó con un punzón romperlo y no pudo, ahí arrancaron", añadió el profesional de la salud.

Y comentó: "Te sorprende, es muy rápido y muy violento. Otro conductor solidario me pasó la patente de la moto. A diez cuadras había un control policia, le paso la patente, y se dan cuenta que era una patente trucha, adulterada. Da mucha impotencia. En la Justicia entran y salen. Hacen falta jueces con sentido común, no leyes. La Justicia no actúa y estamos presos de los delincuentes. Por suerte estoy bien más allá de los nervios".







"En un momento pensé, como mi auto estaba en marcha, aprisionarlos contra el otro auto y chocarles la moto. Pero pensé que si tenían un arma podían dispararme y matarme, uno no sabe nunca qué hacer y cómo reaccionar".





"Por suerte no hice nada y se fueron. Cuando intenté seguirlos, me bloqueó un camión, sin duda el que estaba atrás estaba con ellos", cerró Claudio.