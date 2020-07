Claudio Rissi y el coronavirus: “Voy a pasar un año sin trabajar, condenado por esta mier.."

Claudio Rissi se refirió a la situación actual de los actores en la pandemia por el coronavirus tras su exitoso personaje de Mario Borges en "El Marginal".

En charla con Cecilio Flematti en el ciclo radial "Vale Doble", Rissi reveló que está sufriendo “una situación económica bastante espantosa”. “Y hay gente que lo está pasando mucho peor que yo”, contó el actor.

Sobre este particular momento de parate laboral, indicó: “Voy a pasar un año sin trabajar, y no por elección, condenado por esta mierda; si no, ya estaría trabajando”.

Y añadió: “Sé de muchísimos compañeros que no tienen para morfar, para pagar los gastos mínimos e indispensables. Yo tampoco tengo un respaldo, no es que gané fortuna. Por ahora puedo zafar más o menos, arañando, raspando un poco de la olla".

"Tengo la fortuna de que a los 61 años me pude comprar mi primer departamento, que lo estoy pagando, pero bueno, tengo dónde tirar los huesos. Pero mucha gente está pagando alquileres exorbitantes”, aseguró el actor.

“Hacer teatro es un despropósito porque es una inversión muy grande. Cuesta mucha guita mantener un teatro abierto, y con un cuarto de la capacidad, es una pérdida para el empresario y para la compañía o el productor. Así que los actores tampoco ganaríamos un mango”, sentenció Rissi.