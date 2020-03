Claudio Rico internado: "Esperando llegar a un rango de coagulación que me permita irme"

El imitador de Radio La Red AM 910 explicó qué le pasó desde la habitación de la clínica donde está alojado.

Claudio Rico se encuentra internado desde hace varios días por una trombosis venosa profunda en su pierna izquierda.

El imitador de Radio La Red AM 910 y "Polémica en el bar", América, explicó desde las redes sociales cómo está llevando este proceso de internación desde el sanatorio.

"Hola a todos! Hace 24 horas estoy internado por una TVP (Trombosis venosa profunda) en mi pierna izquierda. Es por eso que no subía nada a las redes ni me veían en Polémica, ni me escuchaban en la radio", comentó el destacado humorista.

"Estoy bien. Esperando llegar a un rango de coagulación que me permita irme. Quiero agradecer la atención de la clínica San Camilo, a todos sus profesionales y en especial a mi hematólogo el Dr Dantonio", indicó.

"Cuídense, no salgan de sus casas, cumplan con la cuarentena. Por uds, por los demás, por nosotros! Hasta pronto!", finalizó Rico.

Luego, agradeció la atención recibida por los profesionales de la clínica San Camilo y les dejó un cálido mensaje.