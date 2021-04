Claudio Cosano contó por primera vez sobre su historia de amor de 34 años con Lino

El diseñador estuvo de invitado en Vino para vos con Tomás Dente y presentó por primera vez a su marido, con quien se casó en 2019.

El diseñador de alta costura que se hizo un nombre vistiendo a las divas argentinas al explayarse por primera vez en su historia de amor con su “fiel compañero desde hace 34 años”, tal como lo definió.

LEER TAMBIÉN: Nazarena Vélez pidió disculpas por sus fotos retocadas de otra época y publicó foto al natural: "Presumiendo celulitis"

“Lo bueno de Lino es que él sigue siendo la misma persona que cuando nos conocimos”, aseguró Cosano.

Claudio comentó que cuando él todavía no era famoso, era su novio quien “pagaba las cuentas” trabajando en un banco.

“Cuando yo empecé a crecer, empecé a ir a programas y la gente me empezó a reconocer en la calle, Lino no cambió, siguió siendo el mismo. Eso no lo encontrás en ningún lado”, aseguró.

Y agregó: “Ese respeto de ser la misma persona de hoy en día que cuando compartíamos el pucho por la mitad… es increíble”.

“Te mando un beso grande y que sigas así como sos siempre: generoso, buena persona y un gran diseñador", le dijo Lino al diseñador.

LEER TAMBIÉN: Araceli González pone la cara por La Casa del Teatro